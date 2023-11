Crotone-Brindisi, biglietti per gli ospiti al costo di 5 euro: le info

Serie C Girone C

SS Brindisi FC comunica che i biglietti per il settore ospiti del match di Coppa Italia Serie C Crotone-Brindisi di Mercoledì 8 Novembre saranno in vendita dalle 16.00 di Lunedì 6 Novembre alle 19.00 di Martedì 7 novembre sul sito www.vivaticket.it , presso il Brindisi Play Store di Viale Commenda 56 e in tutti i punti vendita vivaticket presenti sul territorio.

I ticket potranno essere acquistati al costo di 5 euro + diritti di prevendita. Mercoledì i botteghini dello stadio "Ezio Scida" resteranno chiusi.

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi