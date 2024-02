Dentro Neglia e Contini, salutano Fornito e Giovinco: Virtus, ultimo giorno di mercato movimentato

Serie C Girone C

Due rinforzi e due addii in casa Virtus Francavilla nell'ultimo giorno di calciomercato. Il club della Città degli Imperiali aveva bisogno di nuovi innesti nel reparto offensivo oltre che a sfoltire la rosa a disposizione del tecnico Roberto Occhiuzzi.

In biancazzurro così è arrivato Samuele Neglia. Il jolly classe 1991 è stato prelevato in prestito dall'Audace Cerignola, con cui ha totalizzato dodici presenze nella prima parte di questa stagione; utilizzabile come seconda punta o esterno, ha vestito tra i professionisti inoltre le maglie di Fermana, Reggiana, Siena, Viterbese, Melfi e Paganese; nel 2018/2019 ha conquistato la promozione in Serie C con il Bari (dove ha militato anche nella prima parte del 2019/2020) mettendo a referto trentaquattro presenze e nove reti. Occhiuzzi inoltre potrà contare su Gianluca Contini, acquisito a titolo temporaneo dal Cagliari. Il classe 2001 ritrova Occhiuzzi, che l'ha guidato lo scorso anno all'Olbia: in forza ai sardi, negli ultimi due anni,ha raccolto cinquantaquattro presenze e quattro gol. Nel 2021/2022 ha militato nel Legnago, con uno score di trentadue presenze e otto reti.

(Foto Virtus Francavilla canali ufficiali)

Allo stesso tempo la Virtus Francavilla ha salutato Giuseppe Fornito e Giuseppe Giovinco. Il centrocampista ex Gelbison si è accasato alla Pro Sesto a titolo temporaneo, dopo aver totalizzato dodici presenze e una rete in biancazzurro, sempre in prestito la cessione dell'attaccante classe 1990, andato alla Fermana. Finora, per lui, diciannove presenze e quattro sigilli.