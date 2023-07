Alberto Villa si presenta: "Il lavoro non ci spaventa, pronti a dimostrare determinazione e a ricreare entusiasmo"

Serie C Girone C

Pronti, via: la Virtus Francavilla è pronta a ripartire, con Alberto Villa al comando. Presso la sala stampa della Nuovarredo Arena è stato presentato il nuovo tecnico dei biancazzurri, che ha preso l'eredità di Antonio Calabro. Per il classe 1979 è un gradito ritorno, dopo che dal 2014 al 2015 ha contribuito, nel ruolo di attaccante alla scalata della Virtus dall'Eccellenza in su. Villa nella passata stagione ha guidato la Pergolettese nel girone A della Serie C, disputando un buon campionato al timone di una squadra giovane: entusiasmo e condivisione del progetto, queste le basi della sua seconda avventura della Città degli Imperiali che ha il sapore di un esame importante.

Queste le parole di esordio dell'allenatore, che ha ricordato brevemente la sua prima esperienza alla Virtus e rivelato l'obiettivo primario della stagione: "Ringrazio la dirigenza di avermi dato l'opportunità di tornare a casa. Ho lasciato da calciatore una società che stava crescendo, ho avuto la fortuna in due anni di aver raggiunto il professionismo. Quando ho ricevuto la chiamata ho subito risposto presente, non ho esitato. Il contratto annuale? Va bene, l'ho accettato per scaramanzia. Dobbiamo creare l'entusiasmo della piccola città che va a sfidare le grandi piazze, è giusto che quando si ottengono certi risultati bisogna festeggiare. L'obiettivo è la salvezza, poi quello che verrà dopo lo accetteremo. E bisogna farlo giocando a calcio".

Inevitabile la chiosa sul lato tattico e sul tipo di gioco che Villa vorrà praticare, al di là del modulo di partenza (che dovrebbe essere il 3-5-2). Il possesso del pallone sarà uno dei pilastri da cui partire: "Abbiamo qualche idea su come giocare, cambieremo qualcosina altrimenti diventiamo prevedibili. La squadra quest'anno ha bisogno di incitamento per questo campionato che sarà difficile, è quasi una B2 vedendo le squadre che sono retrocesse e sono salite dalla D. Entusiasmo e determinazione sono i fattori su cui bisogna puntare, il lavoro non ci spaventa. Sulla mia fisolofia di gioco dico che mi piace avere la palla, ciò non toglie che potremo anche cercare la verticalizzazione per saltare le linee di passaggio. I giocatori si esaltano con il pallone tra i piedi".

Sui calciatori da ricercare sul mercato: "Cerchiamo gente che vuole venire e partire da Francavilla, non siamo un punto di arrivo. Cerchiamo calciatori con questa motivazione. Il progetto del Francavilla mi intriga, è un mix di calciatori di esperienza che devono essere da guida e giovani che devono emergere. La rosa rivoluzionata? C'è un motivo se è avvenuta una rivoluzione, di sicuro serve tempo per creare un'amalgama; ma ripartire dall'inizio ci permette di ritrovare l'entusiasmo perso. Sulla costruzione della squadra abbiamo l'idea di avere diverse opzione tra over e under, per ogni ruolo".