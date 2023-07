Virtus Francavilla, raduno previsto il 17 luglio alla Nuovarredo Arena. Poi mini-ritiro a Sansepolcro

Serie C Girone C

La stagione 2023/2024 della Virtus Francavilla è pronta a partite. Dopo la presentazione ufficiale del tecnico di Alberto Villa che andrà in scena oggi (alle 18:30 presso la sala stampa della Nuovarredo Arena), i biancazzurri si raduneranno ufficialmente alla Nuovarredo Arena lunedì 17 luglio, per effettuare tutti i test atletici e medici di rito; la squadra lavorerà tra le mura del proprio stadio fino al 31 luglio, per poi effettuare un mini-ritiro dal 31 luglio al 6 agosto a Sansepolcro (in Toscana).

Per il primo agosto è fissata un'amichevole con il Città di Teramo alle ore 17:00, mentre per il 4 si giocherà un trangolare che comprenderà il Vivi Altotevere Sansepolcro e l'Arezzo allo stadio Buitoni.