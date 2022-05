Playoff Serie D, Fasano: divieto di trasferta a Bitonto per i tifosi biancazzurri

Divieto di vendita dei biglietti per i residenti del comune di Fasano in vista del match di playoff tra Bitonto e, appunto la formazione biancazzurra, in programma mercoledì 25 maggio allo stadio Città degli Ulivi (ore 16:00). Questa la decisione resa nota dalla Prefettura di Bari.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Bitonto tramite i propri canali ufficiali:

L’U.S. Bitonto Calcio comunica che per l’incontro di calcio Bitonto – Città di Fasano, in programma domani, mercoledì 25 maggio, alle ore 16, allo stadio “Città degli Ulivi” di Bitonto, e valevole per il Primo Turno Playoff del Campionato di Serie D – girone H, la Prefettura di Bari ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi per i residenti nel Comune di Fasano.

Pertanto, col divieto di trasferta, si invitano i sostenitori fasanesi a non muoversi per Bitonto, in quanto sarà assolutamente inibito il loro ingresso allo stadio.