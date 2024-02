Il Brindisi affamato di punti sfida il Benevento: al "Vigorito" servirà un'impresa

Serie C Girone C

Duro impegno per il Brindisi, che nel primo pomeriggio di oggi è atteso dalla trasferta di Benevento: gli adriatici proveranno a raccogliere punti in ottica salvezza dopo due pareggi consecutivi, tuttavia di fronte ci sarà la squadra terza in classifica, pronta a rilanciare le proprie ambizioni dopo aver operato sul mercato in maniera importante. Anche i biancazzurri nella campagna di rafforzamento invernale si sono molto, rivoluzionando la rosa a disposizione del tecnico Giorgio Roselli.

"Affronteremo il match con voglia e determinazione. I nuovi arrivati, così come chi è rimasto, hanno voglia di fare bene -ha dichiarato l'allenatore del Brindisi alla vigilia della gara- Il mercato mi soddisfa perché possiamo contare su calciatori motivati. Da domani parte un nuovo campionato; il Benevento è tra le più forti del girone, dobbiamo stare attenti e sfruttare gli episodi per provare a complicargli la vita. Assenze? Falbo e Valenti resteranno fuori per un mese”.

3-4-3 per gli uomini guidati da Gaetano Auteri. In porta Paleari mentre a presidiare la retroguardia dovrebbero essere Berra, Capellini e Pastina; in mezzo al campo presenti Agazzi e Talia, sulle corsie esterne potrebbero trovare spazio Improta e Benedetti. Infine Marotta dovrebbe agire come prima punta, supportato da Ciano e Starita.

Gli ospiti scenderanno in campo con il 3-5-2. Saio tra i pali, protetto dalla linea difensiva composta da Gorzelewski, Bonnin e Calderoni; sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra, ci sarà spazio ancora per Vona e Monti, mentre a centrocampo, al fianco di Bagatti, sono pronti Labriola e Pinto come interni. Davanti, invece, la collaudata coppia formata da Trotta e Bunino.

Benevento-Brindisi, le probabili formazioni

BENEVENTO (3-4-3): Paleari; Berra, Capellini, Pastina; Improta, Agazzi, Talia, Benedetti; Ciano, Marotta, Starita. All. Auteri.

BRINDISI (3-5-2): Saio; Gorzelewski, Bonnin, Calderoni; Vona, Labriola, Bagatti, Pinto, Monti; Trotta, Bunino. All. Roselli.