Il "nuovo" Brindisi voglioso di riscatto: contro il Cerignola fondamentale vincere

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Brindisi FC

Derby pugliese fondamentale nella corsa salvezza per il Brindisi, che stasera ospiterà allo stadio Fanuzzi l'Audace Cerignola (calcio d'inizio alle ore 20:45). I biancazzurri hanno il compito di ritornare a fare punti dopo tre sconfitte consecutive, l'ultima per 4-0 sul campo del Catania, per provare a dare una scossa alla classifica. Anche gli ofantini sono reduci da un ko, quello incassato dal Sorrento tra le mura amiche.

Nel corso di questa settimana gli adriatici hanno salutato il direttore sportivo Massimo Cerri, dimessosi, ed accolto il suo sostituto Francesco Lamazza; a livello di rosa invece si sono registrati gli innesti del centrocampista Luca Bagatti del difensore Tano Bonnin, del portiere Vittorio Antonino e del terzino sinistro Giovanni Pinto. Sul fronte addii Simone Andrea Ganz ha risolto consensuale il proprio contratto, così come Mirko Albertazzi

La formazione guidata da Giorgio Roselli dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2. Saio tra i pali, protetto dal trio difensivo composto dal debuttante Bonnin, Bellucci e Calderoni; sulle corsie esterne, rispettivamente a destra e a sinistra, spazio a Valenti e Falbo, mentre in mezzo dovrebbe esordire dal primo minuto anche il neo-arrivato Bagatti al fianco di Ceesay e Lombardi. Davanti Trotta affiancherà Bunino.

4-3-2-1 invece per la formazione ospite. Krapikas in porta dietro alla coppia di centrali formata da Capomaggio ed Allegrini, mentre come terzini dovrebbero agire Coccia (a destra) e Russo (a sinistra); a centrocampo pronti Ruggiero e Tascone con Bianco a completare il reparto, sulla trequarti D'Ausilio e D'Andrea daranno supporto all'unica punta Malcore.

Brindisi-Audace Cerignola, le probabili formazioni

BRINDISI (3-5-2): Saio; Bellucci, Bonnin, Calderoni; Valenti, Ceesay, Bagatti, Lombardi, Falbo; Trotta, Bunino. All.Roselli.

AUDACE CERIGNOLA (4-3-2-1): Krapikas; Coccia, Capomaggio, Allegrini, Russo; Tascone, Bianco, Ruggiero; D'Ausilio, D'Andrea; Malcore. All. Tisci.