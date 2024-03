Match contro il Giuliano: il Brindisi insegue la prima vittoria al Fanuzzi

Match chiave per il Brindisi dopo il pareggio in extremis contro il Monopoli: i biancazzurri, nel pomeriggio di oggi, ospiteranno il Giugliano per cercare di trovare la prima vittoria al Fanuzzi (calcio d'inizio alle ore 14:00).

In generale gli uomini guidati ora da Nicola Losacco non vincono dallo scorso 10 dicembre, quando ci fu la vittoria esterna contro il Sorrento, per 2-0; i campani sono reduci invece da due successi consecutivi, ottenuti contro Crotone e Turris.

Gli adratici dovrebbero scendere in campo ancora con il 3-5-2. Saio in porta, dietro la retroguardia composta da Merletti, Gorzelewski e Monti; sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra, Valenti e Falbo vanno verso la conferma mentre in mezzo al campo Bagatti dovrebbe essere affiancato da Petrucci e Labriola. Davanti potrebbe tornare dal primo minuto Bunino che così andrebbe a completare il reparto assieme ad Opoola.

4-3-3 invece per la formazione allenata da Valerio Bertotto. Tra i pali Russo, Cargnelutti e Caldore nel cuore della retroguardia con Valdesi (a destra) e Yabre (a sinistra) ad agire come terzini; Maselli potrebbe essere confermato da titolare a centrocampo, venendo affiancato da De Rosa e Gladestony, mentre Ciuferri e Baldé troveranno spazio sugli esterni e supporteranno il centravanti Salvemini.

Brindisi-Giugliano, le probabili formazioni

BRINDISI (3-5-2): Saio; Merletti, Gorzelewski, Monti; Valenti, Labriola, Bagatti, Petrucci, Falbo; Opoola, Bunino. All. Losacco.

GIUGLIANO (4-3-3): Russo, Valdesi, Cargnelutti, Caldore, Yabre; De Rosa, Maselli, Gladestony; Ciuferri, Salvemini, Baldé. All.Bertotto.