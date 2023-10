Il Brindisi torna davanti ai suoi tifosi: obiettivo tre punti contro la Casertana

Serie C Girone C

Secondo impegno stagionale allo stadio Fanuzzi per il Brindisi, che oggi pomeriggio ospiterà la Casertana per un match che ritorna a svolgersi dopo gli ultimi precedenti in Serie D, nell'annata 2021/2022 (calcio d'inizio alle ore 14:00). I biancazzurri sono reduci dalla brutta sconfitta di Foggia, che aveva fermato la squadra dopo il successo sul Latina e il pari contro la Juve Stabia; anche i campani sono reduci da un ko nell'ultimo turno, quello contro l'Avellino per 2-0.

Il Brindisi attualmente ha sette punti in classifica a fronte di due vittorie, un pari e quattro sconfitte; lo score della Casertana è simile, in quanto finora è riuscita a mettere a referto otto punti (un successo, cinque pari e due ko). Ad arbitrare il match sarà Filippo Giaccaglia della sezione di Jesi, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Luca Lisi della sezione di Firenze e Fabio Dell'Arciprete della sezione di Vasto; il quarto ufficiale sarà Domenico Petraglione della sezione di Termoli.

Il tecnico Ciro Danucci non avrà a disposizione il difensore centrale Daniel Cappelletti, che sta recuperando lesione di primo grado all'inserzione distale del bicipite femorale destro, e il terzino sinistro Giuseppe Nicolao, alle prese invece con una lesione di basso grado del bicipite femorale destro. Confermato in ogni caso l'utilizzo del modulo 4-2-3-1. Saio in porta, Bizzotto e Gorzelewski formeranno il tandem di centrali mentre come terzini sono pronti Valenti (a destra) e Monti (a sinistra), in mediana potrbbe trovare spazio Cancelli al fianco di Malaccari, sulla trequarti invece potrebbe giocare Petrucci, forse affiancato dagli esterni Albertini e Fall. Davanti, possibile l'utilizzo di Ganz al posto di Bunino.

Modulo 4-3-3 per la formazione guidata da Vincenzo Cangelosi, che deve rinunciare agli infortunati Celiento e Damian. Venturi tra i pali, come terzini agiranno Calapai e Anastasio, rispettivamente a destra e a sinistra, mentre il centro della retroguardia sarà occupato da Soprano e Sciacca; a centrocampo è Casoli candidato principale a prendere il posto di Damian ed affiancare Proietti e Toscano; l'attacco sarà guidato da Tavernelli supportato dalle ali Carretta e Curcio.

Brindisi-Casertana, le probabili formazioni

BRINDISI (4-2-3-1): Saio; Valenti, Bizzotto, Gorzelewsky, Monti; Malaccari, Cancelli; Albertini, Petrucci, Fall; Ganz. All. Danucci

CASERTANA (4-3-3): Venturi, Calapai, Soprano, Sciacca, Anastasio; Toscano, Proietti, Casoli; Carretta, Tavernelli, Curcio. All.Cangelosi.