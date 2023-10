Virtus Francavilla, beffa nel finale: il Taranto passa alla Nuovarredo Arena per 2-1

Serie C Girone C

La Virtus Francavilla ci mette il cuore e l'orgoglio ma alla fine è stata battuta dal Taranto nell'atteso derby pugliese andato in scena alla Nuovarredo Arena: 2-1 il risultato, maturato proprio nei minuti finali, dopo una prova che avrebbe meritato almeno il pareggio. Primo tempo più vivace ed emozionante, ripresa in un certo senso più bloccata e sorniona. La formazione guidata da Alberto Villa è rimasta così ferma a quota 11 punti in classifica.

Virtus Francavilla-Taranto, le formazioni iniziali

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Forte; Accardi, Gavazzi, Monteagudo; Biondi, Di Marco, Izzillo, Macca, De Marino; Giovinco, Artistico. All.Villa.

TARANTO (3-4-3): Vannucci; Enrici, Antonini, Riggio; Mastromonaco, Calvano, Fiorani, Ferrara; Kanoute, Cianci, Bifulco. All. Capuano.

Il primo tempo

A partire con molta aggressività in fase di non possesso sono stati gli ospiti, pronti ad attaccare subito il portatore di palla. Virtus inizialmente più raccolto e intenzionato a ripartire in contropiede. Vivace l'atmosfera della gara, entrambe le tifoserie hanno incitato le loro rispettive squadre a squarciagola. Quasi come una festa. Il Taranto si è preoccupato di andare a pressare gli esterni biancazzurri con i due terzini, costringendo gli avversari a cercare piuttosto la soluzione centrale: sullo sviluppo di un'azione Izzillo dal limite dell'area ha servito Biondi, ma Riggio è stato attento a far scorrere il pallone sul fondo.

In un attimo, la gara si è accessa. Al 9' il Taranto ha pasticciato su un calcio d'angolo lasciando una prateria per il contropiede di Macca, che ha compiuto un'autentica traversata dalla sua area concludendo poi a rete: il tiro, troppo centrale, è stato respinto da Vannucchi; la Virtus ha cavalcato il momento favorevole spingendosi in avanti e trovando il vantaggio un minuto dopo, in occasione del colpo di testa preciso di Artistitco, che con un terzo tempo perfetto ha insaccato il cross di Accardi. La Virtus, trascinata dall'entusiasmo, ha mantenuto alta l'intensità e provato a prendere alla sprovvista la difesa ionica grazie allo scambio di posizione tra Biondi e Di Marco, con il primo che entrava dentro al campo per giocare vicino ad Artistico; i rossoblù non sono riusciti ad alzare il baricentro come nei primi minuti, affidandosi per di più alle azioni individuale di Kanoute per costruire qualcosa.

I biancazzurri sono stati abili a coprire il campo e ad andare anche a raddoppiare sul portatore di palla, ma al 34' una sanguinosa carambola ha generato un recupero di Bifulco, che istantaneamente ha servito Kanoute per il pareggio ospite. Inerzia cambiata in favore del Taranto, che successivamente ha confezionato due occasioni con Bifulco, che su punizone ha costretto Forte alla respinta di pugno, e Cianci, il cui colpo di testa sugli sviluppi di corner si è spento fuori.La spinta iniziale si è esaurita nel finale di frazione e nel finale non è accaduto più nulla.

Virtus Francavilla-Taranto, il racconto della ripresa

Il secondo tempo è iniziato con un ritmo nuovamente alto, Virtus molto attiva nelle transizioni e propositiva in occasione del tiro di De Marino, che di sinistro non ha inquadrato il bersaglio. Subito la replica tarantina con Bifulco che ha calciato alto da buona posizione. Le due ali del Taranto hanno svariato su tutto il fronte offensivo per sfuggire alle marcature dei braccetti difensivi biancazzurri. Gli uomini di Ezio Capuano hanno guadagnato terreno e impedito ai padroni di casa di costruire un possesso pulito, anche perché la coppia di attaccanti è sembrata più staccata rispetto al centrocampo.

Al 63' acuto della Virtus: sugli sviluppi di un corner,dopo un batti e ribatti, il pallone è finito ad Accardi che di testa ha colpito a botta sicura, tuttavia il tentativo è stato respntio praticamente sulla linea da Cianci. La partita si è tenuta sempre su una cadenza alta, molti i contrasti in mezzo al campo e i capovolgimenti di fronte, tuttavia non ci sono stati tanti spazi per confezionare occasioni concrete. Al 74' la Virtus Francavilla ha avviato una ripartenza conclusa troppo lentamente con un tiro fuori misura di Nicoli, in questa fase la squadra di Villa è stata più guardinga e ha tenuto i reparti stretti, proprio per pungere in transizione: Artistico, fornito ancora di benzina nelle gambe, ha seminato De Santis ed è andato al tiro dall'interno dell'area mancando di poco il bersaglio.

Finale di partita blando, la gara è sembrata scivolare verso il pareggio ma al 95' è arrivata la doccia gelata: De Santis si è spinto in avanti e ha crossato in mezzo all'area trovando l'inserimento vincente di Zonta che ha anticipato tutti e regalato il primo successo ionico nella Città degli Imperiali. Un ko pesante e forse immeritato, nella prossima settimana è prevista la durissima trasferta di Avellino.