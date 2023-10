Tracollo Brindisi: la Casertana passa al Fanuzzi con un poker

Serie C Girone C

Il Brindisi cade ancora e lo fa al termine di una brutta prestazione maturata allo stadio Fanuzzi, nel match contro la Casertana: i biancazzurri infatti hanno incassato un pesante 4-1, arrivato a causa di troppe disattenzioni difensive e un attacco che non ha punto a dovere. Si tratta del secondo ko di fila dopo quello contro il Foggia, il quinto totale in campionato. E a fine gara la curva ha contestato pacificamente la squadra, chiamata a raccolta dai tifosi: presenti anche il tecnico Ciro Danucci e il dg Pierluigi Valentini.

Il Brindisi dunque è rimasto fermo a quota 7 punti in classifica.

Il primo tempo

In avvio di gara gli ospiti si sono resi pericolosi con la punizione di Anastasio, respinta di pugno dal portiere Saio che ha fatto buona guardia; la replica biancazzurra è stata affidata a Malaccari, servito da un preciso passaggio di Fall, che ha tentato la conclusione da fuori area mancando però lo specchio della porta. Ritmi alti della partita, che si sono ravvivati ulteriormente al 22', quando la Casertana è passata in vantaggio: dopo una transizione Casoli ha impegnato Saio, la cui respinta è finita però tra i piedi di Tavernelli che prontamente ha insaccato il pallone; il momento è stato favorevoli ai campani, capaci di creare una nuova occasione con Montalto, ma la conclusione è stata respinta da Valenti.

Il Brindisi non è riuscito a far fronte alle velleità dei rossoblù, che al 28' hanno pescato la rete del raddoppio: Carretta ha smistato un cross per Montalto che, complice una retroguardia disattenta, ha potuto scaricare in rete una potente conclusione. Biancazzurri colpiti di nuovo a freddo, spiazzati e senza un livello di concentrazione alto, tanto che sugli sviluppi di un corner Bizzotto ha trattenuto Montalto: l'arbitro ha assegnato subito un calcio di rigore, trasformato da Carretta al 44'. Il primo tempo, tutt'altro che interpretato dal Brindisi nel migliore dei modi, incapace di rendersi realmente pericoloso dalle parti di Venturi, si è concluso tra i fischi del Fanuzzi.

Brindisi-Casertana, il secondo tempo

A inizio ripresa Danucci ha ridisegnato la squadra inserendo Bunino, Ceesay e Costa per Cancelli, Petrucci e Valenti. Ma la Casertana, forte dell'ampio vantaggio, ha controllato il pallino del gioco con tranquillita, contenendo le iniziative di un Brindisi che ha provato a spingere sulla fasce per lasciar partire dei cross a centro area; tuttavia i padroni di casa hanno rischiato di subire il poker su un contropiede sprecato però dagli uomini di Vincenzo Cangelosi. Successivamente Ablertini stato costretto a chiudere su Carretta, per evitare maggiori problemi, anche se la situazione si è aggravata al 64', quando Proietti ha firmato la quarta rete della Casertana al termine di un inserimento in area.

Il copione della gara sostanzialmente non è cambiato, la stessa infatti è proseguita liscia sui binari favorevoli ai rossoblù. Al 70' però il Brindisi ha reso meno pesante il passivo grazie a Bunino, che di testa ha battuto Venturi sugli sviluppi di un corner. L'unico vero sussulto della squadra di Danucci nel mezzo delo monologo della Casertana, che nel finale ha chiuso la gara in superiorità numerica per l'esplusione di Cancelli, ammonito prima per proteste e poi per un fallo piuttosto evitabile. Niente da segnalare negli ultimi minuti, per il Brindisi giovedì 26 ottobre è prevista la delicata trasferta nel turno infrasettimanale.