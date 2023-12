Juve Stabia-Virtus Francavilla, Occhiuzzi: "Dobbiamo giocare senza paura"

Serie C Girone C

Impegno ad alto tasso di difficoltà per la Virtus Francavilla, che sabato 16 dicembre sarà ospite della capolista Juve Stabia allo stadio Menti (calcio d'inizio alle ore 18:30). Dopo il pareggio per 3-3- arrivato in extremis contro l'Audace Cerignola, i biancazzurri proveranno a fare l'impresa in terra campana anche se peseranno le assenze per squalifica di Monteagudo, Accardi, Risolo e Giovinco; a presentare il match alla vigilia ci ha pensato il tecnico Roberto Occhiuzzi.

Sulla partita: "La Juve Stabia ha una rosa di valore, che è gestita da un grande staff tecnico. Non deve prevalere la paura, bisogna avere coscienza delle qualità dell'avversario e ridurre la loro consapevolezza. Dobbiamo approfittare di alcune situazioni che loro possono concedere. Hanno acquisito dei concetti ben precisi, li affronteremo per quelli che sono e per quelli che noi siamo, di fronte avranno una squadra che cercherà di metterli in difficoltà".

Sulle scelte di formazione: "Quando ci sono delle diffiicoltà bisogna lavorare sulle certezze, io tengo conto dei calciatori che ho e tenerli tutti in considerazione. Questo gruppo si allena bene e di ciò sono orgoglioso, perché danno tutto. Valuteremo stasera le condizioni di alcuni elementi".

Sul cammino a due giornate della fine del girone di andata "Non mi sono posto obiettivi, la cosa importante è lavorare bene in modo da trovarsi con dei buoni punti di partenza per il girone di ritorno".