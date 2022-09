Prima gioia stagionale della Virtus Francavilla: il solito Patierno stende il Messina

Dopo il pareggio contro la Turris la Virtus Francavilla può sorridere pienamente per la prima volta in stagione: al debutto andato in scena alla Nuovarredo Arena i biancazzurri hanno colto un successo per 1-0 grazie ad una prestazione di carattere e grande organizzazione. A propiziare la vittoria è stato l'attaccante Cosimo Patierno, alla prima da titolare in questa stagione dopo aver scontato un turno di squalifica; la sua rete è arrivata dagli undici metri al 62'.

Virtus Francavilla-Messina, le formazioni iniziali

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-3) Avella; Idda, Miceli, Caporale; Cisco, Giorno, Tchetchoua, Pierno; Murilo, Patierno, Maiorino. All.Calabro.

MESSINA (3-4-3) Daga; Trasciani, Camilleri, Filì; Fazzi, Fofana, Marino, Versienti; Grillo, Zuppel, Baldé. All.Auteri.

Il primo tempo

L'avvio di gara è stato molto intenso, entrambe le squadre hanno cercato di sfruttare i duelli individuali tra i rispettivi attaccanti e difensori al fine di creare situazioni pericolose. Il primo sussulto è stato arrivato in occasione della punizione calciata da Maiorino, facilmente bloccata però da Daga. La Virtus, incoraggiata da Calabro, ha mantenuto il baricentro alto ed è stata aggressiva sul portatore di palla avversario, in modo da impedire la costruzione dal basso; il Messina, dal canto suo, ha provato a puntare sull'ampiezza chiamando in causa i due esterni di centrocampo Fazzi e Versienti, con Baldé e Grillo che invece tagliavano verso l'interno. I padroni di casa hanno attaccato più volte la profondità al netto degli spazi lasciati dal Messina e in una di queste occasioni hanno sfiorato il vantaggio: Cisco ha ricevuto il palllone in area ed ha concluso in girata trovando la risposta di Daga, mentre sulla ribattuta Tchetchoua ha spedito clamorosamente il pallone a lato. Gli ospiti hanno trovato la replcia più tardi, con un tiro di Baldé deviato in corner. La Virtus Francavilla col passare del tempo ha preso sempre più campo e ha continuato a far breccia nella difesa siciliana e ha creato un'altra grande occasione grazie all'iniziativa di Maiorino che, di precisione, ha servito Patierno il cui tentativo però è andato di poco a lato alla sinistra di Daga. Padroni di casa molto intraprendenti e propositivi, ma a mancare è stato il classico guizzo negli ultimi metri.

Virtus Francavilla-Messina, il secondo tempo

La ripresa è iniziata a ritmi un po' più bassi, con la Virtus Francavilla che ha continuato a cercare spesso la soluzione verticalere per innescare in particolare Murilo e Maiorino. A mancare è stata ancora la precisione in fase di rifinitura, di fronte ad un Messina un po' più raccolto ed ordinato rispetto alla ripresa, infatti gli uomini di Auteri in fase di non possesso hanno creato densità per impedire le incursioni avversarie. A sbloccare le partite talvolta è un episodio, arrivato in questo caso al 62'. La Virtus Francavilla si è mossa bene con una triangolazione al limite nell'area, Pierno è stato imbeccato a seguito di un uno-due ma prima di raggiungere il pallone è stato atterrato fallosamente: l'arbitro ha così assegnato ai biancazzurri un rigore, trasformato da Patierno. Calabro successivamente è passato al 3-5-2 con l'ingresso di Cardoselli al posto di Murilo coprendo la mediana e facendo fronte alla prima linea del Messina composta nel finale da quattro giocatori offensivi: gli ospiti si sono portati sempre più in avanti e si sono resi pericolosi con la sassata dalla distanza di Fiorani, respinta da Avella. Nelle ultime battute di gara la Virtus ha abbassato i ritmi e ha curato molto la fase di non possesso, anche se ha corso un rischio sulla percussione di Baldé che ha bruciato la difesa e ha provato la conclusione poi deviata dal provvidenziale intervento di Caporale.