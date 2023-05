Serie D, tutti i verdetti della regular season del girone H

È calato il sipario sulla regular season 2022/2023 del campionato di Serie D, girone H. Dopo la trentaquattresima giornata sono dunque arrivati i verdetti dell'annata, seppur non ancora definitivi visto che oltre ai playoff e ai playout Brindisi e Cavese dovranno svolgere lo spareggio contendendosi la promozione diretta in Serie C.

SPAREGGIO PER LA PROMOZIONE IN SERIE C : Brindisi-Cavese

ACCOPPIAMENTI PLAYOFF : Perdente tra Brindisi e Cavese-Casarano, Nardò-Barletta

ACCOPPIAMENTI PLAYOUT : Nocerina-Francavilla in Sinni, Gravina-Molfetta