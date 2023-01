Virtus Francavilla ancora a secco in trasferta: il Messina si impone per 2-1

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Acr Messina

Il 2023 della Virtus Francavilla è stato inaugurato con una sconfitta, la nona in trasferta (decima in totale): allo stadio San Filippo-Franco Scoglio i biancazzurri hanno incassato un 2-1 ad opera del Messina, non riuscendo a sbloccarsi fuori casa dove finora sono stati ottenuti soltanto due punti; un ruolino di marcia che è rimasto invariato anche dopo le due vittorie di fila ottenute contro Viterbese e Turris alla Nuovarredo Arena.

A portare in vantaggio i padroni di casa è stato Balde al 19', grazie ad un tiro dal limite dell'area. La reazione degli ospiti è giunta nel secondo tempo, approcciato in maniera diversa: al 58' Patierno ha segnato di testa su assist di Maiorino ottenendo un pareggio meritato; successivamente però Minelli, nel giro di pochissimo tempo, si è visto assegnare due cartellini gialli e quindi è stato espulso: in dieci uomini, il club della Città degli Imperiali ha subito il gol che ha sancito il ko ad opera di Fofana all'82'. La Virtus Francavilla è rimasta ferma a quota 25 punti.

Messina-Virtus Francavilla, il tabellino

Reti: 19’pt Balde, 37’st Fofana (ME) 13’st Patierno (VF)

ACR Messina: Fumagalli, Versienti, Trasciani, Berto, Filì, Fiorani (14’st Grillo), Fofana, Mallamo (20’st Zuppel), Catania (39’st Marino), Balde (14’st Konate), Curiale (39’st Napoletano). A disp: Lewandowki, Iannone, Ferrini, Ngombo. All. Raciti

Virtus Francavilla Calcio: Avella, Maiorino (24’st Cardoselli), Patierno, Solcia, Caporale, Pierno (39’st Ejesi), Risolo (1’st Tchetchoua), Cisco, Macca (1’st Di Marco), Mendes (20’st Idda), Minelli. A disp: Negro, Romagnoli, Giorno, Mastropietro, Carella, Enyan. All. Calabro

Arbitro: Maria Marotta di Sapri (Markiyan Voytyuk di Ancona-Nicolo’ Moroni di Treviglio-Mario Saia di Palermo)

Note: Ammoniti: Filì (ME) Minelli (VF) Espulsi: Minelli (VF)

Recupero: 2’pt, 3’st

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Virtus Francavilla