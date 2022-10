Virtus Francavilla, Magrì: "Critiche troppo severe alla squadra. A fine stagione rifletterò sul futuro"

Serie C Girone C

Antonio Magrì non ci sta e respinge le critiche rivolte verso la Virtus Francavilla. E parla anche delle prospettive future. Intervenuto ai microfoni di Antenna Sud, durante la trasmissione Passione Biancazzurra, il presidente del club della Città degli Imperiali ha analizzato il cammino della squadra fino a questo momento della stagione: "La nostra non è stata una bella settimana, siamo stati eliminati dalla Coppa Italia e abbiamo perso contro il Giugliano. Per fortuna nel calcio ci sono sempre le occasioni per riscattarci, siamo abituati ad uscire fuori dai momenti di difficoltà. Vedo troppa negatività attorno alla squadra, ci sono giudizi troppo severi da parte dei tifosi. Penso sia giusto criticare, ma quando le critiche diventano distruttive ciò mi lascia amareggiato".

Poi Magrì ha rivelato di voler riflettere sul suo futuro, alla fine di questa stagione: "Quando le cose vanno bene non vedo il sostegno che mi aspetto. Abbiamo speso un buget maggiore rispetto a quello degli altri anni. Mi sarei aspettato una risposta di pubblico diversa, avevamo chiesto di fare almeno 500 abbonamenti ma ne sono stati sottoscritti solo 350. Quando vedo alcune critiche ingenerose mi cadono le braccia e mi portano a dire che a fine anno avvierò una riflessione sulla mia esperienza al timone di questa società".