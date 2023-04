Virtus Francavilla, pesante tonfo a Pescara: gli uomini di Zeman si impongono per 4-1

Ancora una sconfitta in trasferta per la Virtus Francavilla che non riesce a dare continuità ai risultati positivi raccolti in casa, come accaduto spesso in questa stagione: allo stadio Adriatico i biancazzurri sono stati battuti dal Pescara con un pesante 4-1, al termine di una prestazione non brillante soprattutto nel primo tempo. La formazione guidata da Zdenek Zeman ha trovato il vantaggio al 10' grazie al rigore assegnato per fallo di Solcia su Merola e trasformato da Lescano; al 14' lo stesso Merola ha finalizzato un'azione personale con un sinistro preciso, gli ospiti non sono riusciti a reagire subendo il contraccolpo psicologico mentre i padroni di casa sono rimasti in controllo della gara. Al 44' Merola, a pochi passi dalla porta difesa da Milli, ha insaccato il tris mentre appena un minuto dopo il è giunta anche la doppietta di Lescano che ha ribadito in gol una respinta non impeccabile dell'estremo difensore dei pugliesi.

Nel secondo tempo gli uomini guidati da Antonio Calabro hanno provato a ridurre il vantaggio riuscendoci al 90' quando Murilo si è coordinato in una bella rovesciata che non ha lasciato scampo a Sommariva. La Virtus Francavilla è rimasta ferma a quota 45 punti in classifica.

Pescara-Virtus Francavilla, il tabellino

Reti: 10’pt rig., 45’pt Lescano, 14’pt, 44’pt Merola (PE) 45’st Mendes (VF)

Pescara: Plizzari (9’st Sommariva), Cancellotti, Brosco, Mesik, Milani, Rafia (45’st Aloi), Palmiero (9’st Mora), Kraja, Merola, Lescano, Kolaj (9’st Delle Monache). A disp: D’Aniello, Crescenzi, Gyabuaa, Vergani, Boben, Desogus, Pellacani, Cuppone, Ingrosso, Gozzi, Germinario. All. Zeman

Virtus Francavilla Calcio: Milli, Solcia (1’st Idda), Minelli, Caporale, Pierno, Macca, Risolo, Di Marco (1’st Mendes), De Marino (13’st Cisco), Maiorino (45’st Carella), Karlsson (45’st Ejesi). A disp: Negro, Romagnoli, Manarelli, Prinelli, Carella, Yakubiv. All. Calabro

Arbitro: Simone Taricone di Perugia (Cristiano Pelosi di Ercolano-Paolo Tomasi di Schio-Giuseppe Lascaro di Matera)

Note: Ammoniti: Milani, Rafia (PE) Solcia, Pierno, Caporale, Macca, Mendes (VF)

Recupero: 0’pt, 4’st

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Virtus Francavilla