Virtus Francavilla, preso un nuovo portiere: Andrea Romagnoli è un calciatore biancazzurro

Serie C Girone C

Andrea Romagnoli è un nuovo calciatore della Virtus Francavilla. Il club della Città degli Impierali ha reso noto l'ingaggio del portiere classe 1998 che si trovava in prova con la squadra. La dirigenza e lo staff tecnico hanno deciso dunque di puntare su di lui come spalla del titolare designato, l'under Michele Avella: nella passata stagione Romagnoli ha vissuto un'avventura al Catanzaro, al termine della quale è rimasto svincolato. Nel corso della sua carriera ha giocato nel Renate, nella Pistoiese e in Russia, al Spartak 2 Mosca, squadra della prima divisione.

Andrea Romagnoli alla Virtus Francavilla, il comunicato ufficiale dei biancazzurri

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Romagnoli. Il portiere romano classe 1998, è cresciuto nel settore giovanile della Roma. Nella sua carriera vanta esperienze in C con le maglie Renate, Pistoiese, Catanzaro ed una esperienza nella prima divisione russa con la maglia dello Spartak Mosca. Il calciatore è già a disposizione di mister Antonio Calabro per la gara casalinga con l’ACR Messina.