Donazione sangue: raccolte 38 sacche nel "Milan Club Kevin Losito"

TORCHIAROLO - Si è svolta stamattina (14 aprile) la donazione del sangue organizzata da Avis Torchiarolo, questa volta presso i locali del Milan Club "Kevin Losito", che per il secondo anno consecutivo ospita l'evento. Ancora una volta, i donatori torchiarolesi hanno dimostrato una certa sensibilità all'iniziativa e un forte senso di altruismo; difatti, le sacche raccolte sono state ben 38 a fronte di 45 emocromi effettuati.

Quella odierna è l'ennesima iniziativa del club torchiarolese, in sinergia con altre realtà associative del territorio, a dimostrazione dell'enorme impegno profuso anche in ambito sociale; a breve, infatti, è in programma una biciclettata in collaborazione con la Proloco locale. Il direttivo rossonero, anche alla luce del risultato raggiunto, è ben lieto di continuare interagire con l'Avis al fine di conseguire obiettivi sempre più prestigiosi.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui