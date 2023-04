I migranti salvati nelle acque maltesi sbarcheranno venerdì a Brindisi

BRINDISI - Una nave con 500 migranti a bordo dovrebbe sbarcare venerdì 7 aprile, in mattinata, nel porto di Brindisi. Per domani, mercoledì 5 aprile, è stato convocato il Ccs (Centro coordinamento dei soccorsi) presso la Prefettura del capoluogo adriatico, per approntare il dispositivo dei soccorsi necessari ad assistere i migranti. La nave in questione è la Geo Barents, di Medici Senza Frontiere. Mentre viene scritto l'articolo (19:30 del 4 aprile), due piccoli scafi della Geo Barents, come riporta Ansa, sono in acque Sar maltesi per salvare i migranti a bordo di un'imbarcazione in difficoltà a causa delle avverse condizioni del mare.

Il 10 marzo un'altra nave, la Life Support di Emergency, è giunta nel porto di Brindisi. Nell'occasione, sbarcarono 105 migranti salvati a largo della Libia. Ad attenderli c'era una macchina organizzativa disposta dalla Prefettura di Brindisi composta da tutti gli organi preposti all'accoglienza. I medici Usmaf (Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera) del ministero della Salute, coadiuvati dal personale del Reparto di sanità pubblica della Croce rossa italiana sono stati i primi ad avere contatto con i migranti: sono saliti a bordo per verificarne lo stato di salute. Nell'occasione, la prima assistenza sanitaria ai migranti era stata garantita dal Servizio di Emergenza urgenza della Asl di Brindisi.