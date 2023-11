Coppa Italia Serie C, la designazione arbitrale di Crotone-Brindisi

Serie C Girone C

Crotone-Brindisi, match valido per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie C, in programma per Mercoledì 8 Novembre alle ore 14.00 presso lo stadio “Ezio Scida”,sarà diretto dal Signor Fabio Rosario Luongo della sezione di Napoli.

Assistenti di gara il Signor Roberto D’Ascanio della sezione di Roma2 e il Signor Vincenzo Marra della sezione di Agropoli; quarto ufficiale il Signor Raffaele Gallo della sezione di Castellammare di Stabia.

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi