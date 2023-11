Brindisi in scena a Crotone: una sfida che manca da quasi 50 anni

Il Brindisi è prnto a scendere subito in campo dopo la sconfitta in casa del Giugliano, la terza consecutiva in una settimana. Per i biancazzurri mercoledì 8 novembre c'è l'impegno di Coppa Italia Serie C contro il Crotone: la partita valevole per il secondo turno della competizione si giocherà allo stadio Scida alle ore 14:00. Ritorna in anticipo il duello tra le due squadre, prima dei due atti in campionato previsti per il prossimo 3 dicembre (al Fanuzzi) e il 7 aprile 2024.

In generale le due squadre, in terra calabrese, si affronteranno dopo quasi quarantasette anni dall'ultima volta. Era la quindicesima giornata del campionato di Serie C, il 18 dicembre 1977: i calabresi di Luigi Maifredi si imposero per 2-1 sulla formazione allenata da Mario Zurlini, grazie alla doppietta di Paolo Piras (reti al 15' e al 63') intervallata dal sigillo di Gian Angelo Arienti messa a segno all'11'. Gli adriatici andarono ko anche nella stagione precedente, stavolta per 1-0, a causa della rete di Valentino Luraghi al 32'. Sono in totale tre i ko allo Scida per il Brindisi, contando anche il 2-0 incassato nel 1969/1970.

Brindisi, tre successi nei precedenti allo Scida

La score comunque è in equilibrio, al netto delle tre vittorie ottenute dai pugliesi nei restanti precedenti tutti giocati in Serie C. Nel primo confronto in assoluto, giocatosi nella 1968/1969, il Brindisi trionfò per 1-0, nella tredicesima giornata di campionato. Due sono i successi consecutivi portati a casa nel 1971 e nel 1972, entrambi con il risultato di 3-0: il 17 gennaio 1971 a rendersi protagonisti furono Giorgio Girol, in rete al 10', e Gabriele Guizzo, che firmò una doppietta al 44' e al 65'.

Nel match del 9 aprile del 1972 invece andarono a segno per due volte Bernardino Cremaschi (al 52' e al 77') e Franco Castelletti al 67'. Era il Brindisi calcio guidato da Luis Vinicio, che al termine del torneo si stabilì al primo posto conquistando la promozione in Serie B.