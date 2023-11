Brindisi, finisce a Crotone l'avventura in Coppa Italia di Serie C

Serie C Girone C

Il Brindisi saluta la Coppa Italia di Serie C. Allo stadio Scida i biancazzurri sono stati sconfitti dal Crotone per 1-0, nel match valevole per il secondo turno. Termina in trasferta l'avventura degli uomini allenati da Ciro Danucci, che nel primo turno avevano avuto la meglio sulla Virtus Francavilla sempre per 1-0.

La partita

Dopo il tentativo in avvio di Vuthaj, che per poco non ha inquadrato il bersaglio da buona posizione, i padroni di casa hanno trovato il vantaggio al 23': Giron ha crossato in mezzo e il pallone, deviato, è arrivato a Pannitteri che ha insaccato. La reazione adriatica è stata orchestrata da Golfo, servito da Vona, che ha impegnato il portiere D'Alterio. Nel finale di frazione il Crotone si è reso di nuovo pericoloso con la conclusione di Cantisani su cui Saio è stato provvidenziale.

Nel secondo tempo, in cui c'è stata una girandola di cambi, De Angelis ha provato ad acciuffare il pareggio, ma D'Alterio si è opposto spedendo il pallone in calcio d'angolo; ultimi minuti movimentati: Costa da fuori area ha mancato la porta di poco, poi Pannitteri ha colpito la traversa sfiorando la doppietta. Non solo, perché in pieno recupero Vuthaj ha trovato il palo in una situazione di uno contro uno con Saio. La gara è terminata così, e il Brindisi ha terminato il proprio cammino nella competizione.

Crotone-Brindisi, il tabellino

CROTONE: D’Alterio, Giron, Di Stefano (72’ Schirò), Bruzzaniti, Loiacono (46’ Leo), Jurcec (81’ Rojas), Giannotti, Cantisani (63’ Crialese), Vuthaj, Spaltro (72’ Bove), Pannitteri. A DISPOSIZIONE: Dini, Martino, Bove, Felippe, Gomez, Petriccione, Crialese, Rojas, Leo, Schirò, Solmonte, Aprile, Pirozzi, Tumminello. ALLENATORE: Lamberto Zauli.

BRINDISI: Saio, Vona, Monti (46’ Albertini), Gorzelewski, Ceesay (77’ Lombardi), Cancelli (46’ Costa), Bellucci, De Angelis (67’ Petrucci), Golfo, De Feo, Ganz (60’ st Moretti). A DISPOSIZIONE: Albertazzi, Auro, Albertini, Petrucci, Lombardi, Bizzotto, Fall, Moretti, Costa. ALLENATORE: Danucci Ciro.

MARCATORI: 23’ Pannitteri (C)

AMMONITI: 6’ Vona (B), 9’ Giannotti (C) , 29’ Bellucci (B), 36’ Loiacono (C), 40’ De Feo (B), 60’ D’Alterio (C), 85’ Schirò (C).

ESPULSI:

RECUPERO PRIMO TEMPO: 0’.

RECUPERO SECONDO TEMPO: 6’.

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Brindisi