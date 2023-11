Coppa Italia Serie C, Brindisi: massiccio turnover a Crotone

Serie C Girone C

Impegno di Coppa Italia per il Brindisi, che dopo la sconfitta in trasferta contro il Giugliano, la terza di fila in campionato, sarà di scena allo stadio Ezio Scida per vederesela contro il Crotone (calcio d'inizio alle ore 14:00). Una sfida che torna a disputarsi dopo quasi 50 anni, che vedrà le due formazioni far ruotare diversi elementi della rosa per mettere su minutaggio tentando ovviamente di farsi strada nella competizione.

I biancazzurri,nella fase precedente, hanno battuto la Virtus Francavilla nel derby giocatosi per la prima volta tra i professionisti (1-0, rete di Simone Andrea Ganz al 45'). I calabresi sono reduci da quattro risultati utili consecutivi, nelle ultime due partite hanno ottenuto altrettanti pareggi contro Messina, per 3-3, e Latina per 0-0.

Previsto qualche cambio nell'undici iniziale degli uomini guidati da Lamberto Zauli, rispetto all'ultima gionata di campionato. Dini tra i pali protetto dalla difesa formata dalla retroguardia formata da Spaltro, Bove e Papini; sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra, pronti Bruzzaniti e Giron, mentre in mezzo Felippe dovrebbe essere affiancato da Giannotti e Vinicius. Davanti Vutahj potrebbe comporre il tandem con Pannitteri. Modulo 3-5-2.

Turnover anche per gli adriatici, che dovrebbero scendere in campo con analogo modulo. Possibile l'impiego di Saio in porta, a presidiare la retroguardia saranno invece Gorzelewski, Bellucci e Cappelletti; in mediana spazio a Ceesay, coadiuvato quasi sicuramente da Costa e Lombardi. Vona, a destra, e Monti, a sinistra, sono pronti ad occupare le corsie esterne. In attacco Ciro Danucci potrebbe concedere una chance dal primo minuto a Moretti, che così completerebbe il reparto assieme a Fall.

Crotone-Brindisi, le probabili formazioni

CROTONE (3-5-2): Dini; Spaltro, Bove, Papini; Bruzzaniti, Giannotti, Felippe, Vinicius, Giron; Pannitteri, VutahJ. All.Zauli.

BRINDISI (3-5-2): Saio; Gorzelewski, Bellucci, Cappelletti; Vona, Costa, Ceesay, Lombardi, Monti; Moretti, Fall. All.Danucci.