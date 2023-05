Serie D, bilancio finale: il "favoloso" cammino del Brindisi nella seconda parte di campionato

BRINDISI- Proprio quando non sembrava esserci più speranza il Brindisi è riuscito a scalare le posizioni e ad agganciare la vetta, guadagnandosi così la possibilità di disputare lo spareggio per la promozione in Serie C contro la Cavese (gara in programma domenica 14 maggio). Merito non solo della vittoria nello scontro diretto con la formazione campana lo scorso 30 aprile, ma anche di un cammino favoloso degli uomini guidati da Ciro Danucci specialmente nella seconda parte di stagione.

Il Brindisi ha concluso la regular season con 69 punti al netto di 20 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte. Tra le mura dello stadio Fanuzzi il Brindisi ha ottenuto 11 successi, 4 pari e 2 ko; 9 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte lo score maturato in trasferta. I biancazzurri hanno segnato 59 reti (secondo miglior attacco, dietro quello della Cavese), subendone 27 (solo il Nardò ha fatto meglio con 26 reti al passivo). Dopo la sconfitta interna contro il Matina del 5 febbraio, è stata aperata una striscia positiva di 12 risultati utili consecutivi, mettendo a referto ben 10 vittorie e 2 pareggi.

Il miglior marcatore di squadra è l'attaccante classe 2004 Malik Opoola con 10 gol in 20 presenze; seguono Simone D'Anna (8 reti in 31 presenze) e Gaetano Damacco, autore di 7 gol in 29 apparizioni.