Imbattuti da dicembre: in trasferta cammino straordinario dei biancazzurri

La vittoria sul campo del Gladiator ha regalato al Brindisi l'accesso allo spareggio per la Serie C contro la Cavese, e certificato lo stato di forma lodevole dei biancazzurri che hanno prolungato la striscia positiva ora arrivata a dodici risultati utili consecutivi (dieci vittorie e due pareggi). Ma non solo, perché gli uomini guidati da Ciro Danucci hanno dimostrato ancora una volta di saper dire la loro in trasferta, fattore che può lasciare ottimisti in vista dello spareggio dove il fattore campo sarà praticamente azzerato.

Allo stadio Mario Piccirillo il Brindisi ha messo a referto l'ottavo risultato utile fuori casa: dopo i due pareggi di fila con Bitonto e Casarano, i biancazzurri hanno poi espugnato i campi di Lavello, Afragolese, Barletta, Puteolana, Nardò e appunto Gladiator. In pratica l'imbattibilità dura da dicembre, quando arrivò il ko sul campo della Cavese per 2-1.Ed ora, all'orizzonte, l'ultimo impegno al di fuori dello stadio Fanuzzi che vale un'intera stagione e che dovrà essere affrontato con il piglio giusto.