Brindisi Fc: il Catania interrompe la lunga striscia di imbattibilità

BRINDISI - Una lunga striscia d'imbattibilità interrotta dopo praticamente tre mesi. La vittoria per 2-1 del Catania allo stadio Fanuzzi ha sancito una battuta d'arresto che per il Brindisi mancava dal 5 febbraio 2023, quando il Martina ebbe la meglio per 1-0: dopo quella gara ci fu l'esonero del tecnico Ciro Danucci, poi revocato per volere dei giocatori. Da lì in poi i biancazzurri non hanno perso per tredici partite, vincendone undici e pareggiandone due: ovviamente, nella memoria di tutti, resta il successo per 3-1 sulla Cavese nello spareggio che ha permesso il ritorno nella terza serie dopo 33 anni.