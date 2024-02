Lanini e Starita colpiscono il Brindisi: biancazzurri ko a Benevento (2-0)

Serie C Girone C

BRINDIS - Ancora una sconfitta per il Brindisi, sul campo del Benevento, in un match valevole per la 24esima giornata del campionato di Serie C. I padroni di casa hanno colpito per due volte gli avversari nel giro di pochi minuti: al 13' Lanini ha sbloccato il match di testa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, mentre al 22' è stato Starita, di nuovo di testa, a firmare il raddoppio.

Nella ripresa il Benevento si è reso pericoloso con Ciciretti e Masciangelo (su cui è intervenuto Saio), mentre per gli adriatici è stato Bunino a farsi vedere dalle parti di Paleari, che ha disinnescato il tentativo dell'attaccante. Il Brindisi è rimasto al penultimo posto, fermo a quota 16 punti in classifica.

Durante la partita cori di contestazione nei confronti della società, da parte dei circa 300 tifosi brindisini presenti nel settore ospiti.

Benevento-Brindisi, il tabellino

BENEVENTO: Paleari, Masciangelo, Ciano (58’ Ciciretti), Impronta, Berra, Agazzi (58’Talia) , Starita (72’ Pinato), Nardi (66’ Simonetti), Pastina, Lanini (58’ Agazzi), Capellini. A DISPOSIZIONE: Manfredini, Giangregorio, Benedetti, Kubica, Marotta, Ferrante, Pinato, Simonetti, Rillo, Viscardi, Terranova, Carfora, Talia, Bolsius, Ciciretti. ALLENATORE: Auteri Gaetano.

BRINDISI: Saio, Monti (31’ Guida), Gorzelewski (85’ Opoola), Speranza, Bunino, Bonnin, Bellucci, Pinto, Labriola (31’ Vona), Calderoni, Bagatti (80’ Martorelli). A DISPOSIZIONE: Antonino, Auro, Vona, Fiorentino, Guida, Spingola, Merletti, Martorelli, Opoola. ALLENATORE: Roselli Giorgio.

MARCATORI: 13’ Lanini (BEN), 22’ Starita (BEN),

AMMONITI: 46’ Nardi (BEN)

ESPULSI:

RECUPERO 1° TEMPO: 2’.

RECUPERO 2° TEMPO: 5’.

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Brindisi

