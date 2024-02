Brindisi Fc, attacco a secco: due soli gol nelle ultime sei partite

Serie C Girone C

Contro il Benevento il Brindisi ha incassato la sedicesima sconfitta stagionale, la terza di questo inizio del 2024. I biancazzurri, in particolare, non vincono dallo scorso 10 dicembre, quando espugnarono il campo del Sorrento per 2-0.

La trasferta al Vigorito non solo ha allungato l'astinenza di vittorie, ma evidenziato un problema riguardante la fase offensiva: nelle ultime sei partite il Brindisi ha segnato infatti soltanto due gol, subendone ben quattordici. Tali marcature sono state messe a segno da Simone Andrea Ganz nel ko sul campo della Turris per 3-1 il 22 dicembre 2023, e da Niccolò Bagatti nel derby pugliese contro l'Audace Cerignola terminato per 1-1 (20 gennaio 2024). Urge dunque trovare una soluzione a questa ulteriore problematica per riprendere il cammino verso la salvezza.