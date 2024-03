La Virtus Francavilla torna al "Fanuzzi" dopo 16 anni

Per la prima volta tra i professionisti Brindisi e Virtus Francavilla si affronteranno in un derby della provincia tra i professinisti: la partita metterà in palio punti fondamentali nella lotta salvezza specialmente per i club della Città degli Imperiali, poiché le speranze degli adraitici sono sostanzialmente ridotte all'osso con la retrocessione matematica in Serie D che potrebbe arrivare già nel trentaquattresimo turno.

Le due formazioni finora si sono fronteggiate in Serie D e in Eccellenza. L'ultimo confronto nel massimo campionato dilettantistico risale al 5 ottobre 2008 quando il Brindisi ebbe la meglio sull'allora Francavilla Calcio per 1-0, grazie alla rete di Giovanbattista Cordiano; pochi giorni prima si giocò il ritorno del confronto in Coppa Italia (primo ottobre), vinto dal Francavilla per 2-1 a seguito della doppietta di Eugenio Micieli e il sigillo adriatico di Fernando Galetti (all'andata lo stesso Francavilla riuscì ad imporsi per 3-0).

Due i precedenti invece relativi al massimo campionato regionale, entrambi risalenti agli anni '90. Il 26 marzo 1995 il Brindisi ebbe la meglio per 3-1, altra vittoria ma di misura (1-0) il 30 gennaio dello stesso anno con gol vincente realizzato da Cosimo Francioso, che poi avrebbe allenato il Francavilla dopo la sua carriera dal calciatore.