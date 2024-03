Derby al Fanuzzi: la Virtus lotta per salvarsi, il Brindisi già oggi può salutare la C

Delicatissimo derby alla vigilia di Pasqua: stasera Brindisi e Virtus Francavilla si sfideranno allo stadio Fanuzzi (a porte chiuse) per la prima volta tra i professionisti, con il calcio d'inizio della sfida fissato alle 20:45. Le due formazioni tornano ad affrontarsi tra le mura dell'impianto di via Benedetto Brin dopo 16 anni dall'ultima volta, quando entrambe militavano in Serie D.

La partita ha in palio punti pesanti per la salvezza, traguardo a cui aspira il club della Città degli Imperiali, reduce dalla vittoria nello scontro diretto contro il Monterosi e che come obiettivo minimo ha quello di migliorare il proprio piazzamento per affrontare al meglio i playout; gli adriatici invece sono ormai aggrappati soltanto alla matematica: una sconfitta nel derby e una vittoria del Monterosi sancirebbe il ritorno nel massimo campionato dilettantistico un anno dopo la storica promozione.

La formazione allenata da Nicola Losacco dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2. Antonino tra i pali, dietro la difesa composta da Galazzini, Merletti e Monti; sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra, sono pronti Valenti e Falbo mentre in mezzo Bagatti dovrebbe essere affiancato da Labriola e Pinto. Davanti Trotta può partire dall'inizio ed affiancare così Guida.

Analogo modulo per la squadra giudata da Alberto Villa. Branduani in porta, Dutu, Monteagudo e Gasbarro presidieranno invece la retroguardia; in cabina di regia Risolo dovrebbe tornare titolare al posto dello squalificato Laaribi assieme a Di Marco e Macca, a destra agirà Biondi con Ingrosso ad occupare il versante opposto. Il tandem offensivo sarà formato da Polidori ed Artistico.

Brindisi-Virtus Francavilla, le probabili formazioni

BRINDISI (3-5-2): Antonino; Galazzini, Merletti, Monti; Valenti, Labriola, Bagatti, Pinto, Falbo; Guida, Trotta. All. Losacco.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Branduani; Dutu, Monteagudo, Gasbarro; Biondi, Di Marco, Risolo, Macca, Ingrosso; Polidori, Artistico. All. Villa.