Virtus Francavilla, fari puntati sugli over: si continua a lavorare sul fronte Andrea Arrigoni

Serie C Girone C

Dopo aver strappato la conferma del terzino destro Roberto Pierno, che tornerà nella Città degli Imperiali di nuovo in prestito dal Lecce, la Virtus Francavilla ora può dirsi pronta a concentrarsi sull'aggiunta dei calciatori over. Fermo restando che nel corso del mercato potrebbero arrivare un altro paio di rinforzi under per le corsie esterne, c'è da rimpolpare la mediana: sono previsti almeno due innesti di esperienza utili in grado di adattarsi al credo calcistico del tecnico Antonio Calabro.

In particolare, servirà prendere un regista. Andrea Arrigoni è il nome su cui la Virtus sta lavorando maggiormente negli ultimi giorni. Il classe 1988 possiede l'identikit giusto per la causa biancazzurra: qualità, visione di gioco, gestione accurata del pallone. Dopo il triennio al Teramo (104 presenze, 6 gol e 6 assist), dove è stato anche capitano, al momento il mediano è svincolato e la società del presidente Antonio Magrì non allenta il proprio pressing affinché arrivi la concretizzazione dell'affare. Possibili novità potrebbero arrivare a stretto giro.