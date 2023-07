Virtus Francavilla, in arrivo il play Giuseppe Fornito. Ed è vicina la firma del portiere Miguel Martinez

La Virtus Francavilla targata Alberto Villa continua a prendere forma. Dopo i diversi addii di calciatori come Cosimo Patierno e Pasquale Maiorino, e gli acquisti di Simone Nicoli e Gabriele Artistico, la dirigenza è pronta a regalare al tecnico due volti nuovi.

È in chiusura l'operazione che porterà Giuseppe Fornito in biancazzurro. Il centrocampista classe 1994 è rimasto svincolato dopo l'esperienza alla Gelbison, con cui nella passata stagione ha totalizzato 33 presenze, 3 gol e 3 assist; proprio alla Nuovarredo Arena, nella gara del 18 settembre 2022, sfoderò una delle sue migliori prestazione. Si tratta di un regista, addetto alla costruzione del gioco, che può giocare occasionalmente anche come trequartista; in passato ha militato in Serie D con Giuliano e Savoia e in C al Rende, al Catania, alla Paganese, al Trapani, al Messina e al Cosenza. Nella stagione 2013/2014 ha raccolto una presenza in Serie B, in forza al Pescara. Fornito dovrebbe firmare un contratto fino al 2025.

Vicina la firma di Miguel Angel Martinez, portiere classe 1995 che nella scorsa stagione ha militato nel Pordenone come secondo alle spalle di Marco Festa: per lui 6 presenze tra campionato e Coppa Italia Serie C coi neroverdi. Nel 2021/2022 ha giocato nella Triestina (9 presenze) mentre dal 2016 al 2021 ha vestito la maglia del Catania mettendo a referto 29 presenze. Martinez sarà affiancato da un portiere under di prospettiva, giocandosi il posto da titolare; in tal senso sono diversi i profili sul taccuino del direttore generale Domenico Fracchiolla e del direttore sportivo Angelo Antonazzo.

Miguel Martinez (Foto Pordenone canali ufficiali)