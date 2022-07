Virtus Francavilla, presentata la campagna abbonamenti 2022/2023. Magrì: "Fateci sentire la vostra vicinanza"

Serie C Girone C

Il punto focale della campagna abbonamenti della Virtus Francavilla è tutta racchiuso in semplice slogan: "Il tuo posto è qui". Una frase che è anche una sorta di appello ai tifosi biancazzurri per rendere la Nuovarredo Arena uno stadio sempre pieno e festante; ma anche per mostrare la vicinanza al progetto sportivo del club della Città degli Imperiali, alla settima stagione in Serie C. Tutti concetti evidenziati nella presentazione della campagna, avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi presso il Castello Imperiali, nella sala Mogavero: presente anche un nutrito manipoli di sostenitori della Virtus. La campagna partirà da lunedì 25 luglio con le seguenti fasce di prezzo:

SETTORE INTERO RIDOTTO OVER 70 RIDOTTO DONNE RIDOTTO UNDER 15 RIDOTTO BABY CURVA SUD 100€ 60€ 60€ 60 € 40€ TRIBUNA SCOPERTA 150€ 70€ 70€ 70€ 55€ TRIBUNA COPERTA 150 70€ 70€ 70€ 55€ POLTRONISSIME 230€ 160€ 160€ 160€ 120€

"Credo che sia importante per i tifosi far sentire la propria presenza allo stadio -è intervenuto così il presidente della Virtus Antonio Magrì nel corso della conferenza stampa, seduto accanto al vicepresidente Tonino Donatiello e al direttore generale Domenico Fracchiolla- Sottoscrivere l'abbonamento è come condividere il progetto sportivo della nostra società. Ci aspettiamo un sostegno importante che rappresenterebbe un segno tangibile di vicinanza alla squadra. Sarà il settimo anno consecutivo tra i professionisti, nella prossima stagione affrontere squadre blasonate, che è una soddisfazione per noi. Non dobbiamo mai dare nulla per scontato". Magrì ha posto l'accento soprattutto sulle emozioni da vivere sugli spalti: "Vogliamo che l'entusiasmo che si respira ad esso porti ad una adesione massiccia della campagna abbonamenti. Essere presenti è qualcosa di diverso, è un'emozione che si può condividere assieme agli altri tifosi, alla società e alla squadra".

Poi la chiosa sulla costruzione della rosa: "Stiamo allestendo una squadra importante, ho chiesto di costruire una Virtus battagliera, che non abbia paura di nessuno e che sia capace di giocare a viso aperto contro tutti. La nuova Virtus deve far divertire i tifosi e farsi rispettare su ogni campo. Faremo altre operazioni sicuramente".

Campagna abbonamenti Virtus Francavilla, presentate inoltre le divise da gioco

La Virtus Francavilla ha inoltre presentato i main sponsor che accompagneranno durante l'annata sportiva. Non solo, perché sono state svelate le divise da gioco 2022/2023: tre i completi a disposizione dei calciatori, più quello dedicato al portiere. Il primo presenta delle strisce biancazzurre sfumate, i pantaloncini i calzettoni neri; il secondo è colorato di un tono di azzurro decisamente più forte (bordi della maglia bianchi) mentre la terza è completamente nera (anche in questo caso i bordi della maglia sono bianchi). Il completo del portiere è invece giallo.

(Foto Miglietta Virtus Francavilla canali ufficiali)