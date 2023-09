Ennesimo furto all'Ic Bozzano, una situazione inverosimile nel "luogo dell'educazione"

BRINDISI - Proseguono i furti ai danni dell'Ic Bozzano-Centro, bersagliato nel corso delle ultime settimane dalle incursioni di ladri, che finora hanno interessato i plessi "Perasso", "Marzabotto", e quello della scuola primaria dell'omonimo rione Bozzano. Proprio quest'ultimo, tra sabato pomeriggio e questa mattina (ovvero, fra il 9 e l'11 settembre) è stato la sede di un nuovo atto criminoso che ha comportato la sottrazione da parte di ignoti di materiale utilizzato per l'igiene della scuola. Nello specifico, la finestra che conduce direttamente al magazzino utilizzato dagli operatori è stata forzata e poi rotta. Da lì è avvenuto l'accesso illegale di chi ha pensato di potersi appropriare - con la prepotenza - di oggetti (pagati con soldi pubblici) acquistati per consentire il benessere di alunne ed alunni a scuola. Sul fatto indagano i carabinieri del Comando provinciale di Brindisi.

Giallo sull'intero istituto

Solo pochi giorni fa, la notte tra il 7 e l'8 settembre, la medesima finestra era stata forzata. In quel caso - però - i malviventi non erano riusciti ad accedere nell'istituto. Una situazione altamente disagiante per il personale della scuola, nel quale persisteva il timore che la circostanza si potesse ripresentare. Ed infatti le attese non sono state (tragicamente) disilluse. Solo poche ore dopo, infatti, la scuola è stata nuovamente violata. Non è detto, del resto, che quanto già successo non possa ripetersi ancora.

I dubbi sul fatto che l'intero Ic Bozzano-Centro, con tutti i suoi plessi, possa essere stato preso di mira è alimentato da alcune vicende poco chiare. Gli operatori scolastici, la mattina di sabato scorso, avrebbero trovato una finestra aperta anche nel plesso "Marzabotto" sito in Viale Aldo Moro. Al momento non si sono registrati altri furti certificati, anche se - da quanto risulterebbe - la scuola sarebbe stata totalmente chiusa in vista del weekend.

Non sono circostanze nuove quelle che adesso si raccontano. Nel maggio del 2022, l'incursione di alcuni ladri nel "Perasso" collocato in centro città, ha determinato il furto di una lavagna elettronica. La medesima struttura, tra il 29 e il 30 agosto, ha subito anche la sottrazione di cinque digital board, sempre per le stesse ragioni.

Come arginare il problema

Il fatto di oggi, in relazione anche a quanto accaduto in passato, non può che destare un monito per gli operatori scolastici. Così come ricordato dalla dirigente, Marialuisa Pastorelli a BrindisiReport, non è possibile vivere con la paura; i sacrifici che la scuola compie sono tanti, ed il rischio che vengano vanificati - ovviamente - non può che sfiduciare chi quotidianamente riversa tanto impegno per il benessere e la crescita delle alunne e degli alunni. La scuola, chiaramente, si affida alle forze dell'ordine per far chiarezza su quanto sta accadendo.

Una delle soluzioni ideali prospettate sarebbe quella di installare un sistema di allarme perfettamente funzionante, che sia collegato direttamente agli apparati di vigilanza. Misura che, ad ogni modo, presupporrebbe lo stanziamento di fondi da parte dell'Amministrazione comunale.

"Quest'ultima è vicina alla scuola - sostiene l'assessore alla Pubblica istruzione, politiche dell’Ue e cooperazione internazionale Ernestina Sicilia - certamente, il tema va affrontato nello specifico perché è piuttosto serio". Spesso i furti sono avvenuti dopo l'acquisto di ingente materiale scolastico, dunque bisognerebbe analizzare la situazione a tutto tondo.

Intanto gli investigatori, dopo aver svolto i rilievi del caso, continuano a monitorare la situazione.