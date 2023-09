Era sbarcata a Brindisi con la Geo Barents: migrante 24enne muore dopo il parto

BRINDISI - Aveva 24 anni, veniva dal Burkina Faso. Era incinta. Era sbarcata a Brindisi il 19 settembre scorso, dopo essere stata salvata due giorni prima in mare dal personale della nave Geo Barents dell'Ong "Medici senza frontiere". E' morta a soli 24 anni - è bene ripeterlo -, dopo il parto, dopo aver dato alla luce suo figlio. Le sue condizioni probabilmente sono state aggravate dalla traversata dell'Africa e del mar Mediterraneo.

Stando a quanto si apprende, si tratterebbe di complicanze legate alla gravidanza, che poi le sono state fatali. E' morta ieri mattina - mercoledì 27 settembre - nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Perrino. Inizialmente, era stata ricoverata in Ostetricia e Ginecologia. Durante lo sbarco, aveva dichiarato di chiamarsi Sephora Niangane. BrindisiReport ha scelto di ricordare e pubblicare il suo nome per restituirle dignità dopo la morte.

Perché i racconti di tantissimi migranti che attraversano un continente e un mare non parlano di dignità, ma di sofferenza o peggio. E Sephora Niangane quella sofferenza e quel peggio li ha vissuti. E l'hanno portata alla morte poco dopo lo sbarco in Italia. A parte i vestiti, la ragazza era arrivata in Italia con un paio di infradito e un portafogli. All'interno c'erano un centinaio di euro. Il decreto del Governo che vira verso una "stretta" contro l'immigrazione prevede una fideiussione bancaria o assicurativa da quasi 5 mila euro, per non essere trattenuti nei centri di attesa. Una garanzia, insomma.

Sephora era incinta e ovviamente il suo posto non sarebbe stato in un centro di detenzione. Ma se non fosse stata incinta, cento euro sono briciole. La realtà sa essere molto più prosaica rispetto alla politica. E anche più crudele.

Come detto, la 24enne è sbarcata dalla nave di "Medici senza frontiere" insieme ad altre sei donne in dolce attesa. Oltre ai segni della traversata, doveva fare i conti - stando a quanto appreso - con una complicanza legata alla gravidanza. Era intorno all'ottavo mese. E' stata ricoverata d'urgenza nel reparto di Ostetricia e Ginecologia. Poi ha partorito. Il bimbo starebbe bene, ma le condizioni della 24enne si sono aggravate ulteriormente. Da qui, il trasferimento in Rianimazione. Nel giro di circa 24 ore è stato registrato il suo decesso.