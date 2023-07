La Open Arms arrivata nel porto di Brindisi: a bordo anche cinque bambini

BRINDISI – La Open Arms è arrivata poco dopo le ore 14. La nave della Ong ha attraccato presso la banchina di Sant’Apollinare, nel porto interno, nei pressi del capannone ex Montecatini. Dopo circa 40 minuti, sono iniziate le operazioni di sbarco dei 299 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Canale di Sicilia.

A bordo 23 donne, alcune delle quali in dolce attesa, 186 uomini, 90 minori di cui 84 non accompagnati. Provengono da Sudan, Eritrea, Egitto, Etiopia, Siria, Tunisia, Guinea, Costa d’Avorio, Senegal, Nigeria, Burkina Faso e Mali. In 110 viaggiavano su una barca di legno, altri 14 su un'altra imbarcazione, su altre quattro invece c'erano 175 persone in tutto.

I primi a lasciare la nave giunta a Brindisi sono stati i minori e le donne. Ad ogni migrante sceso, viene consegnato un kit igienico personale di prima necessità

Il dispositivo di accoglienza

In banchina è stato allestito il collaudato dispositivo di accoglienza coordinato dalla prefettura di Brindisi, già attuato nei numerosi sbarchi avvenuti negli ultimi anni. I primi accertamenti sanitari vengono effettuati a bordo dai medici dell’Usmaf (Uffici di sanità marittima). Una volta iniziato lo sbarco, entreranno in azione le forze dell'ordine, la Capitaneria di Porto, i vigili del fuoco, l’Asl, il Comune di Brindisi, l’Autorità di sistema Portuale del Mar Adriatico meridionale, la Croce Rossa e la Protezione Civile.

La Croce rossa, in particolare, opera con circa 50 operatori suddivisi per turni tra volontari e crocerossine del Comitato di Brindisi con il supporto dei colleghi di Carovigno e dei servizi del Comitato Regionale Puglia tra cui il reparto di Sanità Pubblica con i mezzi ad altobiocontenimento, ausiliario del Ministero della Salute – Usmaf, e il servizio Migrazioni con le attività di Restoring Family Links per prevenire le separazioni allo sbarco ed agevolare le reunificazioni familiari.

Una volta terminate le attività di prima accoglienza, i migranti saranno smistati presso varie strutture sparse per l’Italia, sulla base di un piano stabilito a livello ministeriale. I minori non accompagnati resteranno sul territorio.

Le storie dei bambini a bordo

Queste persone hanno affrontato una lunga e pericolosa traversata, prima via terra, poi nell’insidiosissimo canale di Sicilia, per fuggire da guerre, fame e miseria. Open Arms ha soccorso cinque bambini. “Una bimba che viene dal Camerun – racconta la Ong sul suo profilo Facebook - e viaggia con i genitori, un bimbo di cinque anni che viaggia con la mamma e viene dal Benin, due fratelli della Costa d’Avorio a bordo con la mamma”.

“Poi c’è M. che ha 12 anni, è vestito di azzurro ed è da solo. Ha perso sua sorella a Tunisi in un campo di ulivi.La polizia li inseguiva e si sono dovuti separare. Non sa dove si trovi ora. Questo mentre l’Europa va in visita ufficiale in Tunisia per siglare accordi. Per tutti i bambini e le bambine i cui diritti sono violati, siamo in mare”.

Un grande sistema di accoglienza

Prima dell’inizio delle operazioni di sbarco, il prefetto Michela La Iacona ha fatto il punto della situazione: “Non direi - dichiara il prefetto - che ci sono situazioni critiche. Le condizioni generali sono buone. Ci sono tre donne in stato di gravidanza".

“Vorrei ringraziare tutti i componenti di questo sistema d'accoglienza: ogni volta mi piace ricordarli, perchè ognuno di loro - ha aggiunto - copre un segmento importante, per comporre questo mosaico. Ho sempre registrato non solo impegno e professionalità di ciascuno, ma anche una partecipazione responsabile per garantire la migliore accoglienza. La macchina organizzativa è già collaudata. Per ogni sbarco, però, è necessario una riunione di coordinamento per tutte le misure del caso per l'accoglienza".

"Proprio per completare le operazioni di sbarco il prima possibile andremo avanti senza soluzione di continuità. Il questore ha predisposto quattro postazioni per il fotosegnalamento. Se sarà necessario - ha concluso - andremo avanti tutta la notte, fin quando non avremo completato".

I precedenti sbarchi

Quello odierno è il quarto sbarco di migranti nel porto di Brindisi, dall’inizio dell’anno. Il primo il 10 marzo, con l’arrivo di 105 persone a bordo della nave di Emergency. Il 7 aprile approdò la Geo Barents, con 339 migranti. Lo scorso 19 maggio, 26 persone sbarcarono sempre dalla Geo Barents.



Aggiornamento ore 15:00, iniziato lo sbarco dei migranti