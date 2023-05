Brindisi e Cavese si contendono la promozione in Serie C: i possibili scenari

BRINDISI - Quella di domenica 7 maggio contro il Gladiator, allo stadio Mario Piccirillo di Santa Maria Capua Vetere (dove è atteso un vero e proprio esodo dei tifosi biancazzurri), è un'autentica finale per il Brindisi verso la promozione in Serie C. La prima finale, verrebbe da dire, visto che la formazione guidata da Ciro Danucci si trova a pari punti con la Cavese e come da regolamento, allo stato delle cose, si disputerebbe lo spareggio su campo neutro in modo da stabilire quale squadra potrà tornare tra i professionisti.

Per regalarsi questa opportunità il Brindisi non può sbagliare il match in casa del Gladiator, immaginando che la Cavese reagisca al ko del Fanuzzi battendo la Nocerina, a caccia di punti per la salvezza. In sostanza, il Brindisi deve mettere a referto lo stesso risultato della Cavese (per assurdo anche un pareggio e una sconfitta) e così si andrebbe allo spareggio. Ma i biancazzurri non potranno fare calcoli, al netto delle ambizioni di salvezza dei propri avversari.

Ma c'è uno scenario più dolce e clamoroso che vedrebbe il Brindisi fare il salto in Serie C senza passare dallo spareggio. Con una vittoria sul Gladiator e un pari e una sconfitta della Cavese, gli uomini di Danucci conquisterebbero il primo posto solitario in classifica e quindi il salto diretto nella terza serie; potrebbe bastare anche un pareggio, tuttavia in quel caso la Cavese dovrebbe perdere.