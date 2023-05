Gladiator - Brindisi: all'andata decisivi Felleca e D'Anna

BRINDISI - Cresce l'attesa in casa Brindisi per il match contro il Gladiator di domenica 7 maggio, allo stadio Mario Piccirillo di Santa Maria Capua Vetere. Calcio d'inizio fissato alle ore 15:00. La gara è decisiva per le ambizioni di Serie C dei biancazzurri, che con un risultato positivo potrebbero approdare allo spareggio per la promozione diretta contro la Cavese (anche se resta possibile un salto di categoria diretto). La sfida non sarà però semplice, visto che il Gladiator deve portare a casa dei punti per assicurarsi la salvezza.

Nel match di andata, disputatosi il 21 dicembre 2022, il Brindisi ebbe la meglio per 2-0. Gli uomini guidati da Ciro Danucci tennero per larghi tratti il pallino del gioco ma gli ospiti crearono due occasioni ghiotte: prima Daniele Magliocca sfiorò la rete con un diagonale, poi Ivan Squerzanti impegnò il portiere Paolo Vismara costringendolo ad un miracolo; nel mezzo il vantaggio del Brindisi firmato da Francesco Felleca che al 22' finalizzò una bella azione personale. Nel secondo tempo il Brindisi continuò ad imporre la sua supremazia e chiuse i conti grazie al calcio di punizione del capitano Simone D'Anna.